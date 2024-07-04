Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı takvimi
İslam inancına göre savaşın yasaklandığı haram aylardan biri olan Muharrem ayı için kısa bir süre kaldı. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre, Muharrem ayı bu yıl temmuz ayına denk geliyor. Peki, muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak?
“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Kur’ân-ı Kerîm’de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir.