Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı takvimi

İslam inancına göre savaşın yasaklandığı haram aylardan biri olan Muharrem ayı için kısa bir süre kaldı. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre, Muharrem ayı bu yıl temmuz ayına denk geliyor. Peki, muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı takvimi - 1

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Kur’ân-ı Kerîm’de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir.

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Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı takvimi - 2

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı takvimi - 3

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı takvimi - 4

MUHARREM AYI NASIL GEÇİRİLMELİ?

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nâfile namazın olduğuna dair herhangi bir rivâyet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’ân okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise müstehaptır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

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