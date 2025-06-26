Muharrem ayı başlangıcı 2025: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı bugün başlıyor. İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Muharrem ayı, "haram aylar"dan biri olup savaşın ve kavganın haram kabul edildiği dört kutsal aydan biridir. 2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayıp, safer ayının başlaması ile birlikte sona erecek. Aynı zamanda hicri yılbaşı olan bu gün, Müslümanlar için hem yeni bir başlangıç hem de geçmişten ders alma zamanı olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Muharrem ayı ibadetleri ve duaları tüm İslam alemi tarafından sorgulanmaya başladı. Hicrî takvime göre, Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zamandır. Bu ay özellikle Aşure Günü ile özdeşleşir. Aşure Günü, hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günüdür ve birçok peygamberin hayatında önemli olayların yaşandığı gün olarak bilinir. Peki, Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?