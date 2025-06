Muharrem ayı başlangıcı 2025: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez. Bu ay bol bol istiğfar et.



Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;



"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!



Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."



Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.