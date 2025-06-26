Muharrem ayı başlangıcı 2025: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı bugün başlıyor. İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Muharrem ayı, "haram aylar"dan biri olup savaşın ve kavganın haram kabul edildiği dört kutsal aydan biridir. 2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayıp, safer ayının başlaması ile birlikte sona erecek. Aynı zamanda hicri yılbaşı olan bu gün, Müslümanlar için hem yeni bir başlangıç hem de geçmişten ders alma zamanı olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Muharrem ayı başlangıcı 2025: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? - 1

Muharrem ayı ibadetleri ve duaları tüm İslam alemi tarafından sorgulanmaya başladı. Hicrî takvime göre, Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zamandır. Bu ay özellikle Aşure Günü ile özdeşleşir. Aşure Günü, hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günüdür ve birçok peygamberin hayatında önemli olayların yaşandığı gün olarak bilinir. Peki, Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Muharrem ayı başlangıcı 2025: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? - 2

MUHARREM NE DEMEK?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.

Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Muharrem kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de zaman birimi olan ay adı şeklinde geçmemektedir. Saldırıya maruz kalma dışında, savaşın haram olduğu aylardan bahsedilip Muharrem'le birlikte saygı gösterilmesi emredilmiştir.

Muharrem ayı başlangıcı 2025: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? - 3

MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Muharrem ayında namaz kılınmalıdır. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)

Muharrem ayı başlangıcı 2025: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? - 4

2025 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir.

Muharrem ayı başlangıcı 2025: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? - 5

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez. Bu ay bol bol istiğfar et.

Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;

"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!

Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."

Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.

DAHA FAZLA GÖSTER