Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü tarihi 2025
Muharrem ayı, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Bu ayda yapılan ibadetler ve özellikle Aşure Günü, Müslümanlar tarafından büyük bir öneme sahiptir. Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olarak kabul edilir. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor?
"Haram aylar" içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı “Muharrem” adından da fark etmek mümkündür. Zira “muharrem” kelimesi, "haram kılınmış", “hürmete layık” anlamlarına gelmektedir. Kısacası “haram aylar” uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu özel uygulama, şüphesiz Muharrem ayına atfedilen önemin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir.