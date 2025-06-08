Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı orucunun ilk günü
Kurban Bayramı'nın idrak edilmesi ardından gözler Muharrem ayına çevrildi. Muharrem ayının 9. ve 10. günlerinde oruç tutmak sünnet sayılır. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Müslüman dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Muharrem ayı ve bu ayın en özel günü olan Aşure Günü, pek çok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem, özellikle İslam tarihinde pek çok önemli olayın yaşandığı bir dönem olarak biliniyor.
Bu özel günü ve Muharrem ayını idrak etmek için Müslümanlar, oruç tutarak ve dualar ederek ibadetlerini yerine getiriyorlar. Aşure günü öncesinde veya sonrasında bir gün ekleyerek (9 ve 10 veya 10 ve 11 Muharrem) oruç tutulması da sünnet olarak kabul ediliyor.