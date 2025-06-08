Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı orucunun ilk günü

Kurban Bayramı'nın idrak edilmesi ardından gözler Muharrem ayına çevrildi. Muharrem ayının 9. ve 10. günlerinde oruç tutmak sünnet sayılır. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı orucunun ilk günü - 1

Müslüman dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Muharrem ayı ve bu ayın en özel günü olan Aşure Günü, pek çok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem, özellikle İslam tarihinde pek çok önemli olayın yaşandığı bir dönem olarak biliniyor.

Bu özel günü ve Muharrem ayını idrak etmek için Müslümanlar, oruç tutarak ve dualar ederek ibadetlerini yerine getiriyorlar. Aşure günü öncesinde veya sonrasında bir gün ekleyerek (9 ve 10 veya 10 ve 11 Muharrem) oruç tutulması da sünnet olarak kabul ediliyor.

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Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı orucunun ilk günü - 2

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak. 5 Temmuz 2025 tarihi aşure gününe denk geliyor.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı orucunun ilk günü - 3

MUHARREM AYINA ÖZGÜ BİR NAMAZ VE ORUÇ VAR MI?

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nâfile namazın olduğuna dair herhangi bir rivâyet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’ân okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise müstehaptır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem’de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı orucunun ilk günü - 4

Muharrem ayının 10. gününe, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resûlullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.’ dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, ‘Ben Mûsâ’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.

Yahudiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için Peygamberimiz (s.a.s.) öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivâyetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Bezzâr, el-Müsned, 11/399 [5238]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 4/475 [8406]). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

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