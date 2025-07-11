Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Muharrem ayı bitiş tarihi

Muharrem, İslami takvimin diğer adıyla Hicri ya da Kamerî takvimin—ilk ayıdır. İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan bu ay, aynı zamanda yeni bir hicri yılın başlangıcını simgeler. Hicri takvim, Güneş’e değil, Ay’ın döngüsüne göre şekillenir ve 12 aydan oluşur. Her bir ay, hilalin yani yeni ayın gökyüzünde ilk kez görünmesiyle başlar. Bu sebeple İslami ayların başlangıç ve bitiş tarihleri, miladi takvimle her yıl değişiklik gösterir.



