Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Muharrem ayı bitiş tarihi

İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Muharrem ayı 26 Haziran itibariyle başladı. Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı tarih aralıkları Diyanet dini günler takvimi ile duyurulmuştu. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Muharrem ayı bitiş tarihi - 1

Muharrem, İslami takvimin diğer adıyla Hicri ya da Kamerî takvimin—ilk ayıdır. İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan bu ay, aynı zamanda yeni bir hicri yılın başlangıcını simgeler. Hicri takvim, Güneş’e değil, Ay’ın döngüsüne göre şekillenir ve 12 aydan oluşur. Her bir ay, hilalin yani yeni ayın gökyüzünde ilk kez görünmesiyle başlar. Bu sebeple İslami ayların başlangıç ve bitiş tarihleri, miladi takvimle her yıl değişiklik gösterir.

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Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Muharrem ayı bitiş tarihi - 2

Muharrem ayı, sadece yeni yılın başlangıcı olmasıyla değil, aynı zamanda içinde barındırdığı önemli olaylarla da dikkat çeker. Bu ayın en çarpıcı ve duygusal yönü, 10. günü olan Aşure Gününün manevi atmosferidir. Aşure Günü, Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının Kerbela’da şehit edilmesi nedeniyle özellikle Şii ve Alevi inanç topluluklarında yas ve matem günleri olarak idrak edilirken, Sünni gelenekte ise ibadet, oruç ve paylaşmanın öne çıktığı bir gündür.

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Muharrem ayı bitiş tarihi - 3

MUHARREM AYI BİTİŞ TARİHİ

Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı ve yaklaşık 30 gün sürecek. Bu yıl Muharrem ayı, 25 Temmuz 2025 Cuma tarihinde sona erecek. Muharrem ayının idrak edilmesi ardından 26 Temmuz 2025 Cumartesi, yeni ay olan Safer’in (2 Muharrem – 1 Safer) başlangıcı olarak kabul edilecek.


Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Muharrem ayı bitiş tarihi - 4

Muharrem ayı boyunca bazı Müslümanlar, özellikle ilk on gününde, nafile oruçlar tutar; ibadetlerine daha çok vakit ayırarak bu özel zaman dilimini maneviyatla geçirir. Aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışmayı temsil eden aşure tatlısı da bu ayda yapılır ve komşularla paylaşılır.

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