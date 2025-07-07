Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı bitiş tarihi

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, manevi anlamı yüksek, önemli dini günleri içinde barındıran mübarek bir dönemdir. Aşure Günü'nün de içinde yer aldığı bu ayın ne zaman sona ereceği, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Muharrem ayının bitiş tarihi belli oldu.