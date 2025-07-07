Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı bitiş tarihi
İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem, hem hicri yılın başlangıcı hem de dini ve tarihi açıdan önemli günleri barındırmasıyla dikkat çeker. Aşure Günü gibi anlamlı günlerin yer aldığı bu ayda, vatandaşlar Muharrem ayının ne zaman sona ereceğini ve ne zaman yeni hicri ayın başlayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvimine göre, bu yıl Muharrem ayının bitiş tarihi belli oldu.
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, manevi anlamı yüksek, önemli dini günleri içinde barındıran mübarek bir dönemdir. Aşure Günü'nün de içinde yer aldığı bu ayın ne zaman sona ereceği, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Muharrem ayının bitiş tarihi belli oldu.