Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı bitiş tarihi

İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem, hem hicri yılın başlangıcı hem de dini ve tarihi açıdan önemli günleri barındırmasıyla dikkat çeker. Aşure Günü gibi anlamlı günlerin yer aldığı bu ayda, vatandaşlar Muharrem ayının ne zaman sona ereceğini ve ne zaman yeni hicri ayın başlayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvimine göre, bu yıl Muharrem ayının bitiş tarihi belli oldu.

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı bitiş tarihi - 1

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, manevi anlamı yüksek, önemli dini günleri içinde barındıran mübarek bir dönemdir. Aşure Günü'nün de içinde yer aldığı bu ayın ne zaman sona ereceği, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Muharrem ayının bitiş tarihi belli oldu.

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Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı bitiş tarihi - 2

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı ve yaklaşık 30 gün sürecek. Bu yıl Muharrem ayı, 25 Temmuz 2025 Cuma tarihinde sona eriyor ve ertesi gün olan 26 Temmuz 2025 Cumartesi, yeni ay olan Safer’in (2 Muharrem – 1 Safer) başlangıcı olarak kabul edilecek.

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı bitiş tarihi - 3

MUHARREM AYI ANLAM VE ÖNEMİ 

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı bitiş tarihi - 4

Muharrem kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de zaman birimi olan ay adı şeklinde geçmemektedir. Saldırıya maruz kalma dışında, savaşın haram olduğu aylardan bahsedilip Muharrem'le birlikte saygı gösterilmesi emredilmiştir.

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