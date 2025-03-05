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Muharrem ayı oruç günleri: Muharrem orucu 2025 ne zaman, fazileti nedir?

Bereket ve bolluğun ayı olan Muharrem, Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır. Ramazandan sonra tutulan en faziletli oruç olarak bilinir. İçinde aşure gününü de barındıran Muharrem ayında 12 gün oruç tutuluyor. İslam dünyası ''Muharrem orucu ne zaman, ayın kaçında?'' sorusuna yanıt arıyor.

Muharrem ayı oruç günleri: Muharrem orucu 2025 ne zaman, fazileti nedir? - 1

Muharrem orucu, Ramazan ayı ile beraber gündeme geldi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Muharrem ayı orucu için ''“Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur.'' buyurmuştur. Bu yıl Muharrem ayı 26 Haziran'da başlıyor. İşte, Muharrem orucu tarihleri...

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Muharrem ayı oruç günleri: Muharrem orucu 2025 ne zaman, fazileti nedir? - 2

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran'da başlayacak ve 25 Temmuz'da son bulacak. Buna göre Muharrem orucu da 26 Haziran'da başlayacak. Muharrem ayının ilk günlerinde oruç tutmak tüm Müslümanlar için müstehaptır. Aleviler Muharrem ayında 12 gün süreyle oruç tutarlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise, ''Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.'' ifadesine yer verir.

Muharrem ayı oruç günleri: Muharrem orucu 2025 ne zaman, fazileti nedir? - 3

MUHARREM AYI FAZİLETİ

“Haram aylar” Cahiliye devri uygulamasına göre, hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan Kameri aylar demektir. “Haram aylar” nitelemesinin, bu aylarda yapılacak ibadetlere daha çok sevap, günahlara ise daha çok ceza verilecek olmasına dayandığı da ifade edilmiştir.4 Bu aylardan Muharrem birinci, Recep yedinci, Zilkade on birinci ve Zilhicce de on ikinci aydır.

“Haram aylar” içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı “Muharrem” adından da fark etmek mümkündür. Zira “muharrem” kelimesi, “haram kılınmış”, “hürmete layık” anlamlarına gelmektedir. Kısacası “haram aylar” uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Diğer yandan, İslam’ın zuhurundan sonra da Muharrem ayı, dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olaylara sahne olmuştur. Bu durum Muharrem ayını, İslam kültürü açısından daha da ön plana çıkarır.

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