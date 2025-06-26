Muharrem ayı orucu hangi tarihte, kaç gün tutulur? 2025 Muharrem ayının 1. ve 10. günü ne zaman, neden oruç tutulur?

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR, KAÇ GÜN SÜRER?

Mübarek Muharrem ayında oruç tutulması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından buyurulmuştur. Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağı ifade edilir.



Hanefî ve Malikî mezheplerinde Muharremin dokuzuncu günü ile birlikte onuncu günü ya da onuncu günü ile on birinci günü oruç tutulması sünnet kabul edilir.



Şâfiîler ise bu ayın dokuz ve onuncu günlerinde oruç tutmayı müstehap sayar.