Muharrem ayı orucu hangi tarihte, kaç gün tutulur? 2025 Muharrem ayının 1. ve 10. günü ne zaman, neden oruç tutulur?
Mübarek Muharrem ayı heyecanı başladı. Dualarla ve ibadetlerle geçecek olan Hicri takvimin ilk ayı Muharrem'in ilk 10 günü oruç tutulması önerilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Muharrem ayında oruç tutmanın çok faziletli olduğunu buyurmuştur. Öte yandan Muharrem'in 10. günü idrak edilen aşure gününde oruç tutmanın da önceki yılların günahlarına kefaret olacağı ifade edilir. Peki, Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Muharrem ayında neden oruç tutulur?
Ellerin semaya açıldığı, namazların kılındığı, zikirlerin ve tesbihlerin çekildiği Muharrem ayı bu sene 26 Haziran'da ilk günü ile eda edilmeye başlandı. Ramazanın ardından en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğu Resûlullah (s.a.s.) tarafından buyurulmuştur. Hangi günler oruç tutulmalı, Muharrem ayında neler yapılmalı?