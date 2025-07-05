Muharrem ayının 10. günü ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Aşure günü yapılacaklar

Muharrem ayının 10. günü, diğer adıyla Aşure Günü, hem yüzyıllara dayanan bir paylaşma geleneği hem de İslam inancında önemli dini ritüellerin yaşandığı özel bir gündür. Peki, Muharrem ayının 10. günü ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Aşure günü yapılacakları derledik.

Muharrem ayının 10. günü ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Aşure günü yapılacaklar - 1

Her yıl hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, bu yıl 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu anlamlı günde geleneksel olarak bakliyat, kuru meyve ve fındıktan oluşan aşure tatlıları pişirilip, önce hasta ve çocuklara, ardından komşu ve akrabalara ikram edilir.

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Muharrem ayının 10. günü ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Aşure günü yapılacaklar - 2

Gün, İslam tarihinde Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Hüseyin’in Kerbela’daki şehadeti gibi birden fazla büyük olayla ilişkilendirilir.

Bu özel gün hem manevi arınma aracı, hem de toplumda dayanışmayı ve yardımlaşmayı pekiştiren bir kutlama vesilesidir. Aşureyle gelen bereket ve birlikte paylaşmanın ruhu, tarih boyunca nesilden nesile aktarılmıştır.

Muharrem ayının 10. günü ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Aşure günü yapılacaklar - 3

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELER?

1. Oruç Tutmak

HZ. Muhammed (S.A.V.), Aşure Günü orucunu tutmuş ve ümmetine de tavsiye etmiştir.

Yahudilere benzememek için Muharrem’in 9. ve 10. günü veya 10. ve 11. günü birlikte oruç tutmak sünnet kabul edilir.

2. Sadaka Vermek ve İkramda Bulunmak

Aşure Günü, yardımlaşma ve paylaşma günüdür.

Aşure tatlısı yapıp komşulara, akrabalara, ihtiyaç sahiplerine ikram etmek geleneksel ve sevap kabul edilen bir davranıştır.



Muharrem ayının 10. günü ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Aşure günü yapılacaklar - 4

3. Tevbe, Dua ve Zikirle Meşgul Olmak

Bu özel günde bol bol istiğfar etmek (tevbe), Kur’an-ı Kerim okumak, salavat getirmek ve zikirle meşgul olmak tavsiye edilir.

Özellikle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için dua edilmesi anlamlıdır.

4. Aileye ve Çocuklara İkramda Bulunmak

Aşure Günü’nde eve bereket gelmesi için aile bireylerine ve çocuklara güzel yemekler sunmak, hediyeler vermek sünnetle desteklenmiş bir gelenektir.

5. Gusül Abdesti Almak

Temizliğe ve arınmaya niyetle Aşure Günü gusül abdesti almak müstehaptır (yani yapılması sevap olan bir ibadettir).

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