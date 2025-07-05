Muharrem ayının 10. günü ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Aşure günü yapılacaklar
Muharrem ayının 10. günü, diğer adıyla Aşure Günü, hem yüzyıllara dayanan bir paylaşma geleneği hem de İslam inancında önemli dini ritüellerin yaşandığı özel bir gündür. Peki, Muharrem ayının 10. günü ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Aşure günü yapılacakları derledik.
Her yıl hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, bu yıl 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu anlamlı günde geleneksel olarak bakliyat, kuru meyve ve fındıktan oluşan aşure tatlıları pişirilip, önce hasta ve çocuklara, ardından komşu ve akrabalara ikram edilir.