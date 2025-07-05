Muharrem ayının 10. günü ibadetleri neler, oruç tutulur mu? Aşure günü yapılacaklar

3. Tevbe, Dua ve Zikirle Meşgul Olmak



Bu özel günde bol bol istiğfar etmek (tevbe), Kur’an-ı Kerim okumak, salavat getirmek ve zikirle meşgul olmak tavsiye edilir.



Özellikle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için dua edilmesi anlamlıdır.



4. Aileye ve Çocuklara İkramda Bulunmak



Aşure Günü’nde eve bereket gelmesi için aile bireylerine ve çocuklara güzel yemekler sunmak, hediyeler vermek sünnetle desteklenmiş bir gelenektir.



5. Gusül Abdesti Almak



Temizliğe ve arınmaya niyetle Aşure Günü gusül abdesti almak müstehaptır (yani yapılması sevap olan bir ibadettir).