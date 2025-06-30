Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Aşure Günü 2025 tarihi belli oldu
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam dünyası için büyük anlam taşıyan günleri içinde barındırıyor. Bu özel ayın en dikkat çeken günü ise hiç kuşkusuz Muharrem ayının 10. günü, yani Aşure Günü olarak biliniyor. 2025 yılı için Aşure Günü’nün ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Peki, Muharrem ayının 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi güne denk geliyor?
Muharrem ayı, İslam dünyasında haram aylar arasında sayılır ve savaşın, düşmanlığın yasaklandığı, barışın teşvik edildiği zaman dilimlerinden biridir. Aynı zamanda bu ayda yaşanan en önemli olaylardan biri de Kerbela Vakası’dır. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edildiği bu acı olay, özellikle Alevi ve Şii Müslümanlar için derin bir yas dönemidir.