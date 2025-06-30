Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Aşure Günü 2025 tarihi belli oldu

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam dünyası için büyük anlam taşıyan günleri içinde barındırıyor. Bu özel ayın en dikkat çeken günü ise hiç kuşkusuz Muharrem ayının 10. günü, yani Aşure Günü olarak biliniyor. 2025 yılı için Aşure Günü’nün ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Peki, Muharrem ayının 10. günü ne zaman, Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Aşure Günü 2025 tarihi belli oldu - 1

Muharrem ayı, İslam dünyasında haram aylar arasında sayılır ve savaşın, düşmanlığın yasaklandığı, barışın teşvik edildiği zaman dilimlerinden biridir. Aynı zamanda bu ayda yaşanan en önemli olaylardan biri de Kerbela Vakası’dır. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edildiği bu acı olay, özellikle Alevi ve Şii Müslümanlar için derin bir yas dönemidir.

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Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Aşure Günü 2025 tarihi belli oldu - 2

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hicri takvime göre hazırladığı 2025 dini günler takvimine göre:

Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı. Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü ise, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Aşure Günü 2025 tarihi belli oldu - 3

Bu tarih, hem dini anlamı hem de geleneksel olarak paylaşılan aşure ikramlarıyla toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştiği özel bir gün olacak.

Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Aşure Günü 2025 tarihi belli oldu - 4

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam dünyasında haram aylar arasında sayılır ve savaşın, düşmanlığın yasaklandığı, barışın teşvik edildiği zaman dilimlerinden biridir.

Aynı zamanda bu ayda yaşanan en önemli olaylardan biri de Kerbela Vakası’dır. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edildiği bu acı olay, özellikle Alevi ve Şii Müslümanlar için derin bir yas dönemidir.

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