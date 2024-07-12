Muharrem ayının 10'u ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Muharrem ayı, İslam kültür tarihinde önemli yeri olan bir zaman dilimini temsil etmektedir. Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Peki, Muharrem ayının 10'u ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Aynı zamanda Muharrem ayının 10'uncu günü çeşitli ibadetlerin yerine getirilmesi öneriliyor.