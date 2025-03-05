Muharrem orucu günleri: Muharrem orucu 2025 ne zaman başlıyor, fazileti nedir?
Bereket ve bolluğun ayı olan Muharrem, Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır. Ramazandan sonra tutulan en faziletli oruç olarak bilinir. İçinde aşure gününü de barındıran Muharrem ayında 12 gün oruç tutuluyor. İslam dünyası ''Muharrem orucu ne zaman, ayın kaçında?'' sorusuna yanıt arıyor.
Muharrem orucu, Ramazan ayı ile beraber gündeme geldi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Muharrem ayı orucu için ''“Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur.'' buyurmuştur. Bu yıl Muharrem ayı 26 Haziran'da başlıyor. İşte, Muharrem orucu tarihleri...