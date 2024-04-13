Muharrem orucu ne zaman başlayacak? (2024 Muharrem ayı tarihi)
Ramazan ayının uğurlanması ardından gözler 2024 Muharrem ayı tarihine çevrildi. 2024 Diyanet dini günler takvimi ile birlikte Muharrem ayı tarihi de belli oldu. Peki, Muharrem orucu ne zaman başlayacak İşte 2024 Muharrem ayı tarihi...
“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.