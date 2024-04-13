Muharrem orucu ne zaman başlayacak? (2024 Muharrem ayı tarihi)

Ramazan ayının uğurlanması ardından gözler 2024 Muharrem ayı tarihine çevrildi. 2024 Diyanet dini günler takvimi ile birlikte Muharrem ayı tarihi de belli oldu. Peki, Muharrem orucu ne zaman başlayacak İşte 2024 Muharrem ayı tarihi...

Muharrem orucu ne zaman başlayacak? (2024 Muharrem ayı tarihi) - 1

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muharrem orucu ne zaman başlayacak? (2024 Muharrem ayı tarihi) - 2

İslamiyete göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayı bu yıl nisan ayı içerisinde idrak edilecek.

Muharrem orucu ne zaman başlayacak? (2024 Muharrem ayı tarihi) - 3

MUHARREM AYI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.


Muharrem orucu ne zaman başlayacak? (2024 Muharrem ayı tarihi) - 4

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

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