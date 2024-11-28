Muhasebe personelinden 40 milyonluk vurgun
Iğdır’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde muhasebe personeli olarak görev yapan Ö.İ. isimli kişi, 40 milyon liralık vurgun yaptı. Kendisinin ve yakınlarının banka hesaplarına 40 milyon lira aktardığı belirlenen Ö.İ. ile Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü A.E., gözaltına alındı. Ö.İ. tutuklanırken, kurum müdürü serbest bırakıldı.
Iğdır’da Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde görevli muhasebe personeli, 40 milyon liralık vurgun suçlamasıyla tutuklandı.