Muhasebe personelinden 40 milyonluk vurgun

Iğdır’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde muhasebe personeli olarak görev yapan Ö.İ. isimli kişi, 40 milyon liralık vurgun yaptı. Kendisinin ve yakınlarının banka hesaplarına 40 milyon lira aktardığı belirlenen Ö.İ. ile Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü A.E., gözaltına alındı. Ö.İ. tutuklanırken, kurum müdürü serbest bırakıldı.

Muhasebe personelinden 40 milyonluk vurgun - 1

Iğdır’da Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde görevli muhasebe personeli, 40 milyon liralık vurgun suçlamasıyla tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muhasebe personelinden 40 milyonluk vurgun - 2

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde bir görevlinin kurumun muhasebe personeli olan Ö.İ. hakkında yaptığı ihbar üzerine bakanlık müfettişi görevlendirildi.

Yapılan denetimde Ö.İ.’nin mükerrer ödemeler adı altında yaklaşık 40 milyon lirayı kendi ve yakınlarının hesaplarına aktardığı tespit edildi.
Muhasebe personelinden 40 milyonluk vurgun - 3

Soruşturma kapsamında merkezin müdürü A.E. ve muhasebe personeli görevden alındı.

İdari ve adli soruşturma başlatılarak şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı, malvarlıkları ve hesapları üzerine tedbir konuldu.
Muhasebe personelinden 40 milyonluk vurgun - 4

Müfettiş raporu üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile soruşturma kapsamında A.E. ve Ö.İ., polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.İ. tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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