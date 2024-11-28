Muhasebe personelinden 40 milyonluk vurgun

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde bir görevlinin kurumun muhasebe personeli olan Ö.İ. hakkında yaptığı ihbar üzerine bakanlık müfettişi görevlendirildi.

Yapılan denetimde Ö.İ.’nin mükerrer ödemeler adı altında yaklaşık 40 milyon lirayı kendi ve yakınlarının hesaplarına aktardığı tespit edildi.