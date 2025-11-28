Muhtarlıkta saç saça baş başa kavga

DHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde, iddiaya göre muhtarlığa "fakirlik belgesi" almak için giden bir kadın, sigortası olduğu gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi. Bunun üzerine kadın, hemcinsi olan muhtara saldırdı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

 

İddiaya göre bir kadın, "fakirlik belgesi" almak üzere mahalle muhtarlığına gitti.

Kadının talebi üzerine sisteme bakan muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi.

 

Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı.

Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle iki bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı.

 

İki kadın arasındaki kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

 

Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.