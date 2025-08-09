Mukarnas ustası gençlere de öğretmek istiyor: Asırlık sanatın izinde



Maraşlıoğlu, "Kahraman Maraş'ta ahşap ustasıyım. Uzun yıllar ahşap çalışmalarımız oldu. Bunda kündekari, mukarnas ve diğer çalışmalarımızda oyunmacılık olmam üzere birçok çalışmalar yaptık. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu yapmış olduğumuz sanat mukarnas sanatı. Türk İslam sanatında mukarnas sanatı olarak geçer. Bu yapmış olduğumuz mukarnas, camilerimizin mihraplarında kullanılan bir sanattır. Bu çalışmalar uzun yılların bir araştırması, çalışması. Biz de ecdadımızdan, ustalarımızdan görmüş olduğumuz bu sanatı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir de bunun ekosu var. Mesela sesi şöyle baktığın zaman burada bir yoğunlaştırma var. Ecdadımız bu şekilde çalışmayı yaparken, çok mükemmel bir ses düzeneği olsun yankı yapsın diye mükemmel bir tasarım, mükemmel bir hesaplama yapmış. Zaten de şu anda belli ediyor kendisini. Kerestemiz de kestane kerestesidir. Şu anda siparişleri aldık, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere, çalışmamız devam ediyor" şeklinde konuştu.





