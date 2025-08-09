Mukarnas ustası gençlere de öğretmek istiyor: Asırlık sanatın izinde
Kahramanmaraş'ta Halil Maraşlıoğlu, asırlık Türk-İslam sanatlarından biri olan mukarnas sanatına devam ederek yaşatmayı sürdürüyor. Mihraplardan kubbelere kadar cami mimarisinin en zarif detaylarını oluşturan özel teknik, Maraşlıoğlu'nun ellerinde hem estetik bir şaheser hem de akustik bir mühendislik harikasına dönüşmesi dikkat çekiyor.
Kentte yaşayan ahşap ustası Halil Maraşlıoğlu, geleneksel Türk-İslam sanatlarından biri olan mukarnası ahşap işçiliğiyle buluşturarak zamana meydan okuyan eserler ortaya koyuyor. Camilerde özellikle mihrap bölgesinde kullanılan mukarnas sanatını yıllardır icra eden Maraşlıoğlu, bu özel teknikle hem estetik hem de akustik açıdan fonksiyonel eserler üretiyor.