Mülk sahibiyle kiracı arasında kaçak tavuk kesimi kavgası

“KESİM İZNİ ALAMADIK”

Kiracı Sema Aytekin ise üretime devam ettiklerini belirterek, “2022 yılında devlet destekli bir proje kurmak için şehir dışında bir yer tutmam gerekiyordu. Böyle bir yer bulduk. Yatırımımızın hepsini buraya yaptık. İş yerinin yapı kayıt belgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında yaşanan sıkıntıdan dolayı onay görmedi ve kesim izni alamadık. Biz ekmeğimizi bundan kazandığımız için işimizi yapmaya devam ettik. Atıl halde olan bir yeri güzel bir şekilde dizayn ettik. Mülk sahibi son halini gördükten sonra, 'Burası benim' deyip buradan çıkarmaya çalıştı.” ifadelerini kullandı.