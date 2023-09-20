Mülk sahibiyle kiracı arasında kaçak tavuk kesimi kavgası
Batman’da İlyas Çelebi isimli kişi, 1,5 yıllık kiracısı Sema Aytekin’le iş yerinde ruhsatsız tavuk kesimi yapıldığı gerekçesiyle tartıştı. Karşılıklı olarak şikayetçi olan taraflar, emniyetin önünde birbirine girdi. Kavgada, kiracı Aytekin’in eşi Mahsum Aytekin yaralandı. Kavga üzerine taraflar bir kez daha birbirlerinden şikayetçi oldu.
Batman’da bir iş yerinin mülk sahibi ile kiracısı arasında kaçak tavuk kesimi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Mülk sahibi İlyas Çelebi, 1,5 yıllık kiracısı Sema Aytekin’in iş yerinde ruhsatsız tavuk kesimi yaptığı gerekçesiyle dükkanı tahliye etmesini istedi.
Reddeden Aytekin ile Çelebi arasında husumet oluştu.
Yaşanan tartışmanın ardından taraflar, 17 Eylül’de Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkezi Amirliği'ne gidip birbirinden şikayetçi oldu.
Bu sırada dışarıda bekleyen tarafların yakınları arasında kavga çıktı.