Mülkiye Başmüfettişi, validen üstün mü, görevleri neler? Vali-Mülkiye Başmüfettişi nedir?

Mülkiye başmüfettişi görev ve yetkileri, Resmi Gazete kararları ardından öne çıktı. Vali-mülkiye başmüfettişleri, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yaparken, valiler ise direkt olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanır. İllerde en üst düzey idari amir olan valilerdir. Peki, mülkiye başmüfettişi nedir, validen üstün mü?

Mülkiye Başmüfettişi, validen üstün mü, görevleri neler? Vali-Mülkiye Başmüfettişi nedir? - 1

Genel denetim, gözetim ve inceleme yapan mülkiye müfettişleri, Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapar. Mülkiye başmüfettişi unvanı ilk kez 1897 yılındaki Salnamede yer almıştır. İllerdeki en büyük idari amir olan valiler ile mülkiye başmüfettişlerinin görevleri merak ediliyor. İşte, detaylar...

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Mülkiye Başmüfettişi, validen üstün mü, görevleri neler? Vali-Mülkiye Başmüfettişi nedir? - 2

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışır ve genel denetim, gözetim, inceleme yetkilerine sahiptir.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur.

Müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar. Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiçbir yerden, emir verilemez.

Mülkiye Başmüfettişi, validen üstün mü, görevleri neler? Vali-Mülkiye Başmüfettişi nedir? - 3

VALİ NEDİR?

İli ya da federal devletlerde bir eyaleti, devlet tüzel kişisini temsilen yöneten en üst düzey idari amirdir. Valiler, yürütme erkinin bir organıdır, devlet hiyerarşisinde devlet başkanının hemen ardından gelir.

Belediye başkanı gibi kendi özerk tüzel kişiliği yoktur, onun yerine devlet tüzel kişisine bağlıdır. Valiler, doğrudan cumhurbaşkanı tarafından, cumhurbaşkanı kararı ile atanırlar. Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.

Mülkiye Başmüfettişi, validen üstün mü, görevleri neler? Vali-Mülkiye Başmüfettişi nedir? - 4

MÜFETİŞLERİN GÖREVLERİ

* Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik,işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

* Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

* Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

* Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

* Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

* Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

* Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

* Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

Mülkiye Başmüfettişi, validen üstün mü, görevleri neler? Vali-Mülkiye Başmüfettişi nedir? - 5

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ VALİDEN ÜSTÜN MÜ?

Her iki grubunda kendi alanında önemli görev ve sorumlulukları bulunuyor. Vali, bir ilde en üstü düzey yöneticidir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Mülkiye başmüfettişler ise İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışır ancak görevlerinden biri de valileri de denetlemektir.

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