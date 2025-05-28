Mülkiye Başmüfettişi, validen üstün mü, görevleri neler? Vali-Mülkiye Başmüfettişi nedir?
Mülkiye başmüfettişi görev ve yetkileri, Resmi Gazete kararları ardından öne çıktı. Vali-mülkiye başmüfettişleri, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yaparken, valiler ise direkt olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanır. İllerde en üst düzey idari amir olan valilerdir. Peki, mülkiye başmüfettişi nedir, validen üstün mü?
Genel denetim, gözetim ve inceleme yapan mülkiye müfettişleri, Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapar. Mülkiye başmüfettişi unvanı ilk kez 1897 yılındaki Salnamede yer almıştır. İllerdeki en büyük idari amir olan valiler ile mülkiye başmüfettişlerinin görevleri merak ediliyor. İşte, detaylar...