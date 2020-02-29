Mülteciler Avrupa'ya ulaşmak için yollarda (Yunanistan sınırında son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.02.2020 - 09:29
Pazarkule Sınır Kapısı dün gece saatlerinde başlayan göçmen hareketliliği gittikçe artıyor.
Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplanmaya devam ediyor.
Geceyi sınır kapısına yakın alanlarda açık havada geçiren göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.
Sabahın ilk ışıkları ile sınır hattına yönelen göçmenler Yunan kuvvetleri tarafından biber gazlı müdahale gördüler.
Sınır hattında yaklaşık 24 saattir süren yoğunluk devam ederken bazı göçmenlerin Meriç Nehri'ni kullanarak Yunanistan'a geçtiği de öne sürülüyor.