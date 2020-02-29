Mülteciler Avrupa'ya ulaşmak için yollarda (Yunanistan sınırında son durum)

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.02.2020 - 09:29

Türkiye'deki mülteciler Avrupa'ya göçe bilmek içn Edirne sınırına akın ediyor.

Pazarkule Sınır Kapısı dün gece saatlerinde başlayan göçmen hareketliliği gittikçe artıyor.

Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplanmaya devam ediyor. 

Geceyi sınır kapısına yakın alanlarda açık havada geçiren göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

Sabahın ilk ışıkları ile sınır hattına yönelen göçmenler Yunan kuvvetleri tarafından biber gazlı müdahale gördüler. 

Göçmenlere zaman zaman ses bombası atıldığı da belirtiliyor.

Sınır hattında yaklaşık 24 saattir süren yoğunluk devam ederken bazı göçmenlerin Meriç Nehri'ni kullanarak Yunanistan'a geçtiği de öne sürülüyor.

NTV SINIR HATTINDAN AKTARDI 

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