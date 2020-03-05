Mültecileri Avrupa hayalinde hiçbir şey yıldırmıyor

Havanın soğuk olmasına rağmen mülteciler, her türlü tehlikeyi göze alarak Meriç Nehri üzerinde ilerlemeye çalışıyor.

Kucaklarında bebekleriyle bellerine kadar buz gibi suya giren bir grup mülteci, yardımlaşarak nehir üzerindeki bir setten güçlükle yürüyerek karşıya geçti.