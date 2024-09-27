Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde: Cem Garioğlu kimdir, öldü mü?

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

MÜNEVVER Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Adana nüfusuna kayıtlı, ancak İstanbul doğumlu.



Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, uzun yıllar yaşayan Garipoğlu Ailesi, burada çiftçilikten sonra bazı sanayi tesisleri de kurdu. Bu arada amca Hayyam Garipoğlu işlerini geliştirdi ve halen tutuklu olan Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu ile birlikte uzun yıllar önce İstanbul'a naklettiler.



Cem Garipoğlu, Adana'nın Ceyhan nüfusunda 29 Ekim 1991 doğumlu olarak gözüküyor.