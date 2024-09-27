Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde: Cem Garioğlu kimdir, öldü mü?

Münevver Karabulut cinayeti baba Süreyya Karabulut’un mezarı açtırma talebi sonrasında yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Münevver Kalabut'u korkunç bir şekilde katleden Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde: Cem Garioğlu kimdir, öldü mü? - 1

Münevver, 19 yaşında İstanbul'da üniversite öğrencisiyken, eski sevgilisi tarafından öldürüldü. O Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

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Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde: Cem Garioğlu kimdir, öldü mü? - 2

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu. Cinayet, ülke çapında büyük bir infial yaratmış ve medyada geniş yer buldu.

Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde: Cem Garioğlu kimdir, öldü mü? - 3

MEZARI YENİDEN AÇILACAK

Cem Garipoğlu, 197 gün sonra yakalanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulnumuştu.

O tarihten bu yana olaya intihar süsü verilerek yurt dışına kaçırıldığına yönelik iddialar gündemdeydi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni gelişmeyi paylaştı.

Garipoğlu'nun mezarının açılarak fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Epözdemir, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un tablebi üzerine hukuki süreci başlatıklarını ifade etti.

Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde: Cem Garioğlu kimdir, öldü mü? - 4

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

MÜNEVVER Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Adana nüfusuna kayıtlı, ancak İstanbul doğumlu.

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, uzun yıllar yaşayan Garipoğlu Ailesi, burada çiftçilikten sonra bazı sanayi tesisleri de kurdu. Bu arada amca Hayyam Garipoğlu işlerini geliştirdi ve halen tutuklu olan Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu ile birlikte uzun yıllar önce İstanbul'a naklettiler.

Cem Garipoğlu, Adana'nın Ceyhan nüfusunda 29 Ekim 1991 doğumlu olarak gözüküyor.

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