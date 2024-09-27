Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde: Cem Garioğlu kimdir, öldü mü?
Münevver Karabulut cinayeti baba Süreyya Karabulut’un mezarı açtırma talebi sonrasında yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Münevver Kalabut'u korkunç bir şekilde katleden Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.
Münevver, 19 yaşında İstanbul'da üniversite öğrencisiyken, eski sevgilisi tarafından öldürüldü. O Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.