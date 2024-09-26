Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Münevver Karabulut cinayetinin 15 yıl geçti ancak tartışmalar hala sürüyor. "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.
Münevver Karabulut cinayeti kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.