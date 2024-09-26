Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Talebin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildiğini duyuran Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı." açıklamasında bulundu.

Epözdemir, paylaşımında "Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir." ifadelerini kullandı.