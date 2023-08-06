Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım otopsi raporunu akıllara getirdi

OTOPSİ RAPORUNUN AYRINTILARI

Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi. DNA testlerine göre spermlerin Cem Garipoğlu'nun soyağacından aynı aile bireylerine ait olduğu tespit edildi.



Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürüldü.