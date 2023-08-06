Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım otopsi raporunu akıllara getirdi

Sosyal medya, 2009 senesinde acımasızca öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun paylaşımını konuşuyor. Fotoğraftaki büstte ters duran makası görenlerin aklına Münevver Karabulut'un otopsi raporunda çıkan ayrıntılar geldi. Otopsiye göre Karabulut'un boynunun altında 'V' şeklinde bir kesik vardı.

Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım otopsi raporunu akıllara getirdi - 1

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 14 yıl geçti ancak Garipoğlu ailesi yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Birkaç yıl önce ailecek Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta kahkaha atarak poz veren aile üyeleri tepkilere neden olmuştu.

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Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım otopsi raporunu akıllara getirdi - 2

Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'nun koltuk pozu hafızalardaki yerini korurken tepkilere neden olan yeni bir paylaşım ortaya atıldı.

Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım otopsi raporunu akıllara getirdi - 3

OTOPSİ RAPORUNU AKLA GETİRDİ

Kız kardeş Garipoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas, akıllara Münevver Karabulut cinayetinin ortaya çıkmasının ardından yayılan otopsi raporunu getirdi.

Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım otopsi raporunu akıllara getirdi - 4

Sakine Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen ve tüyler ürperten manidar paylaşım Twitter'da yayıldı ve binlerce kullanıcı duruma tepkisini gösterdi.

Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım otopsi raporunu akıllara getirdi - 5

OTOPSİ RAPORUNUN AYRINTILARI

Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi. DNA testlerine göre spermlerin Cem Garipoğlu'nun soyağacından aynı aile bireylerine ait olduğu tespit edildi.

Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

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