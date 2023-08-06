Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım otopsi raporunu akıllara getirdi
Sosyal medya, 2009 senesinde acımasızca öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun paylaşımını konuşuyor. Fotoğraftaki büstte ters duran makası görenlerin aklına Münevver Karabulut'un otopsi raporunda çıkan ayrıntılar geldi. Otopsiye göre Karabulut'un boynunun altında 'V' şeklinde bir kesik vardı.
Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 14 yıl geçti ancak Garipoğlu ailesi yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Birkaç yıl önce ailecek Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta kahkaha atarak poz veren aile üyeleri tepkilere neden olmuştu.