Munzur Çayı taştı, karayolunda ulaşım aksadı
Anadolu Ajansı
Tunceli'de, Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık Karayolu'ndaki ulaşımda aksamalar yaşandı.
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1Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak ve karların erimesinin de etkisiyle su seviyesi yükselen Munzur Çayı, Tunceli-Ovacık Karayolu'nun 22'nci kilometresindeki Venk mevkisinde taştı.
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2Taşkın nedeniyle hafriyatın yola dolması yüzünden bir müddet kapanan karayolu, iş makinesi desteğindeki ekiplerin çalışmasıyla kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
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3Halen ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşımın, suların çekilmesiyle normale döneceği belirtildi.
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