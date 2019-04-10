NTV

Munzur Çayı taştı, karayolunda ulaşım aksadı

Anadolu Ajansı

Tunceli'de, Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık Karayolu'ndaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

  • 1

    Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak ve karların erimesinin de etkisiyle su seviyesi yükselen Munzur Çayı, Tunceli-Ovacık Karayolu'nun 22'nci kilometresindeki Venk mevkisinde taştı.
  • 2

    Taşkın nedeniyle hafriyatın yola dolması yüzünden bir müddet kapanan karayolu, iş makinesi desteğindeki ekiplerin çalışmasıyla kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
  • 3

    Halen ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşımın, suların çekilmesiyle normale döneceği belirtildi.
  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin