Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 gencin bulunması için suyun sığ olduğu noktalara çelik ağlar yerleştirildi.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 1

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasında 15. güne gelindi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 2

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 3

SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILIYOR

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını, ağaç köklerini ve kaya diplerini kontrol ediyor.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 4

Bölgede Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle ekipler, Mavi Köprü ve Kemerbel civarında suyun sığ olduğu noktalara çelik ağlar yerleştirdi.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 5

Jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da belirli aralıklarla ağların bulunduğu alanları inceleyerek kayıp 3 genci bulmaya çalışıyor.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 6

NE OLMUŞTU?

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 7
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 8

Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 9

Mehmet Can Demiral

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 10

Azad Demiral

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 11

Baran Aslantaş

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 12
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 13
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 14
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi - 15
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