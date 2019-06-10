Munzur Çayı'nda rafting (Türkiye'de bir ilk)
Anadolu Ajansı, İHA
Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nda veteranlar yarışı gerçekleştirildi.
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Munzur Vadisi Taht mevkisinden start alan veteran takımları, 5 kilometre rafting yaparak kent merkezinde bitiş noktasına ulaştı.
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Takımlarda, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ile katılımcı ülkelerden veteran sporcular yer aldı.
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Vali Tuncel Sonel, dünyanın dört bir yanından Tunceli'ye gelen misafirleri ağırlamaktan mutlululuk duyduğunu söyledi.
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Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye çalıştıklarını belirten Sonel, "Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle huzur ve spor şehri oldu. İlimize 20 ülkeden 800'e yakın sporcu, teknik heyet ve hakem geldi" dedi.
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Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve WRF İkinci Başkanı Fikret Yardımcı da yaptığı açıklamada, “Burada muhteşem bir hava ve kalabalık var. İlk defa sivil toplum kuruluşlarının katıldığı organizasyonu Tunceli'de gerçekleştirdik. Amacımıza ulaştık diye düşünüyorum. Tunceli dünya rafting tarihinde yerini almıştır" diye konuştu.
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WRF Başkanı Danilo Barmaz ise Vali Sonel'in tercümanlığında, Türkiye'de böyle bir organizasyon yapmaktan mutluluk duyduklarını, şampiyonanın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
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Konuşmaların ardından botlara binen veteran sporcular, 5 kilometrelik mesafede birinci gelmek için mücadele etti.
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Yarış sonunda Fikret Yardımcı'nın içinde bulunduğu takım birinci olurken, Vali Sonel ile WRF Başkanı Danilo Barmaz'ın bulunduğu takım ikinci sırayı aldı.
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