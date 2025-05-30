Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası

Özer Aci ile Pervin Aci'nin torunlarını görememesinin kabul edilemez bir durum olduğu belirtilen dilekçede, "Bu nedenle torunlarının yaşları itibarıyla psikolojik gelişim sürecinde oldukları göz önüne alındığında, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz. Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun ‘Pars' ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını talep ederiz." ifadelerine yer verildi.