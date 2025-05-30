Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası
Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Aci'nin anne ve babası, torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla gelinleri Şükriye Aci'ye dava açtı.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler de yaralanmıştı.
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