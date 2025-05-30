Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası

Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Aci'nin anne ve babası, torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla gelinleri Şükriye Aci'ye dava açtı.

Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası - 1

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler de yaralanmıştı.

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Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası - 2

Pervin ve Özer Aci

Olaya ilişkin soruşturma sürerken Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, oğullarının ölümüne ilişkin geçtiğimiz günlerde maddi ve manevi zararının karşılandığı gerekçesiyle şikayetinden vazgeçen gelinleri Şükriye Aci hakkında 2 yaşındaki torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı.

Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası - 3

Avukat aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkillerin oğulları Oğuz Murat Aci, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Oğuz Murat Aci, daha önce Şükriye Aci ile evlenmiş olup, çiftin bu evliliğinden ‘Pars' isimli bir çocuğu dünyaya gelmiştir.

Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası - 4

Şükriye Aci

Ölüm olayından sonra gelin Şükriye Aci, eşinin ölümüne sebep olan şüpheli Timur Cihantimur'un yakınları ile görüşmeler yapmıştır.

Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası - 5

Para karşılığında şikayetinden vazgeçmiştir. Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmıştır. Sonrasında gelişen olaylar neticesinde Şükriye Aci, haber sitelerine yapmış olduğu röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir."

Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası - 6

Özer Aci ile Pervin Aci'nin torunlarını görememesinin kabul edilemez bir durum olduğu belirtilen dilekçede, "Bu nedenle torunlarının yaşları itibarıyla psikolojik gelişim sürecinde oldukları göz önüne alındığında, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz. Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun ‘Pars' ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını talep ederiz." ifadelerine yer verildi.

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