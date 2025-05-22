Murat Aci'nin eşi NTV'ye konuştu: "Oğlumun hakkını başkaları almaya çalıştı"
Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Aci'nin eşi, davadan vazgeçmesi karşılığında 100 milyon lira aldığı iddiasını yalanladı. Aci, dava sürecinde eşinin ailesinin kendisine bilgi vermediğini de öne sürerek kayınpederine suçlamalar yöneltti. Haber: Tuana Çiftci
İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin davası sürerken eşi Şükriye Aci'nin şikayet dilekçesini geri çekmesi tartışmalara neden oldu.
Murat Aci'nin babası Özer Aci, bu duruma sert tepki göstererek "Benim oğlumun kanını sattı. Avukat kandırdı kendi kandı hiç önemi yok sattıktan sonra, kaça sattığının da önemi yok bana göre. Satmayacaktı. Aç kalacaktı, susuz kalacaktı ama satmayacaktı." demişti.
Murat Aci'nin eşinden 100 milyon açıklaması