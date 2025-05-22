Murat Aci'nin eşi NTV'ye konuştu: "Oğlumun hakkını başkaları almaya çalıştı"

"PSİKOLOJİK SAVAŞA DAHA FAZLA GİREMEDİM"

NTV'ye konuşan Şükriye Aci, 100 milyon lira aldığı iddiasını yalanladı. Kayınpederini suçlayan Aci, "Benden gizli yürüttükleri önceki pazarlıklarında kendi istediği rakamlar 100-150 milyon liralardı." dedi. Şükriye Aci, dava süreci boyunca eşinin ailesinin kendisine bilgi vermediğini de öne sürerek şunları söyledi:

"Psikolojik savaşa daha fazla giremedim. Sadece karşı tarafla ilgili değil eşimin ailesinden de çok fazla şeye maruz kaldım.