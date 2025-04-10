Murat Ağırel kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazeteci Murat Ağırel'in biyografisi
Gazeteci Murat Ağırel'in hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar gündemi takip edenlerce merak konusu. Ağırel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde eğitim gördü. İlköğretim ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan Murat Ağırel aslen nereli, kaç yaşında?
Murat Ağırel, ''Biz kaç kişiyiz?'' adlı sivil toplum kurumunun kurucusudur. 2018 yılında ise İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı oldu. Köşe yazılarının yanı sıra kaleme aldığı kitapları da mevcuttur. İşte, Murat Ağırel hayatı, biyografisi...