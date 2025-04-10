Murat Ağırel kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazeteci Murat Ağırel'in biyografisi

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğrenimini Ceyhan ilçesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Ağırel, 2006 yılında "Biz kaç kişiyiz?" adlı sivil toplum platformunun kuruculuğunu üstlendi. Bir süre sonra "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurdu ve genel başkanlığını yürüttü.



Gazeteci, 2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alındı ve iki günün ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ile suçlanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat karar Yargıtay tarafından bozuldu. 2019 yılında beraat etti. 2018 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olsa da seçilemedi.