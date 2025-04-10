Murat Ağırel kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazeteci Murat Ağırel'in biyografisi

Gazeteci Murat Ağırel'in hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar gündemi takip edenlerce merak konusu. Ağırel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde eğitim gördü. İlköğretim ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan Murat Ağırel aslen nereli, kaç yaşında?

Murat Ağırel kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazeteci Murat Ağırel'in biyografisi - 1

Murat Ağırel, ''Biz kaç kişiyiz?'' adlı sivil toplum kurumunun kurucusudur. 2018 yılında ise İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı oldu. Köşe yazılarının yanı sıra kaleme aldığı kitapları da mevcuttur. İşte, Murat Ağırel hayatı, biyografisi...

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Murat Ağırel kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazeteci Murat Ağırel'in biyografisi - 2

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğrenimini Ceyhan ilçesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Ağırel, 2006 yılında "Biz kaç kişiyiz?" adlı sivil toplum platformunun kuruculuğunu üstlendi. Bir süre sonra "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurdu ve genel başkanlığını yürüttü.

Gazeteci, 2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alındı ve iki günün ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ile suçlanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat karar Yargıtay tarafından bozuldu. 2019 yılında beraat etti. 2018 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olsa da seçilemedi.

Murat Ağırel kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazeteci Murat Ağırel'in biyografisi - 3

Yeniçağ Gazetesi'nde yazmış olan Murat Ağırel Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılar kaleme alıyor ve Halk TV'deki çeşitli programlarda seyirci karşısına çıkıyor.

Ağırel, Dilek Ağırel ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Kitapları

Şaki (2019)
Sarmal (2020)
Parsel Parsel
Vurgun - Parsel Parsel 2
Yağma - Sayıştay Belgeleri
Havala
Kirli Çark

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