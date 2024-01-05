Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? (AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyeri)
AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum gündemdeki haberler ardından en çok merak edilen ve konuşulan isimlerden biri oldu. Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir. Peki, Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli?
İnşaat Yüksek Mühendisi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı.
Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. (2017)