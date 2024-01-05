Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? (AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyeri)

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum gündemdeki haberler ardından en çok merak edilen ve konuşulan isimlerden biri oldu. Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir. Peki, Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli?

Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? (AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyeri) - 1

İnşaat Yüksek Mühendisi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı.

Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. (2017)

TÜRKİYE HABERLERİ

Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? (AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyeri) - 2

İnşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. (1999-2005)

TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. (2005-2006)

TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. (2006-2009)

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. (2009-2018 Temmuz.)

Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? (AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyeri) - 3

SİYASİ KARİYERİ

2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Görevi boyunca TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzun süre bölgede kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul’da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13’ünü tamamladı.

Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? (AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyeri) - 4

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Yeni kabinenin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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