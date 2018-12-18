Murat Özdemir tarafından şiddete uğrayan papağan emin ellerde
Anadolu Ajansı
TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri sosyal medyada gündem olan papağan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı. Talihsiz papağan tedavisi tamamlanınca sahiplendirilmek yerine bakanlığa verilecek.
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TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in şiddetine maruz kalan papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
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2Özdemir'in kötü muamelede bulunup bu görüntülerini sosyal medyada paylaştığı papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
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3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.
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4Yaban Hayatı Üretim Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı, yaptığı açıklamada, papağanın, eziyet gördüğü için kendilerine geldiğinde çok fazla stres altında olduğunu söyledi.
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5Dün akşam acile getirilen papağanın ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Dağlı, "Sabah röntgeni çekildiğinde dizinde çıkık olduğu tespit edildi. Yarın operasyona girecek, çıkığının tedavisi yapılacak. En az 15-20 gün burada kalması gerekecek" diye konuştu.
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6Dağlı, papağanın "Afrika Gri Papağanı" türünden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle ticareti birtakım belgelendirmelere dayanan türler. O yüzden, iyileştikten sonra kişilere sahiplendirme yapmak değil bakanlığımıza ait rehabilitasyon merkezlerinde yaşamına devam edecek" ifadelerini kullandı.
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