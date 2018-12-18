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Murat Özdemir tarafından şiddete uğrayan papağan emin ellerde

Anadolu Ajansı

TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri sosyal medyada gündem olan papağan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı. Talihsiz papağan tedavisi tamamlanınca sahiplendirilmek yerine bakanlığa verilecek.

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    TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in şiddetine maruz kalan papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

    MURAT ÖZDEMİR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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    Özdemir'in kötü muamelede bulunup bu görüntülerini sosyal medyada paylaştığı papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
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    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.

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    Yaban Hayatı Üretim Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı, yaptığı açıklamada, papağanın, eziyet gördüğü için kendilerine geldiğinde çok fazla stres altında olduğunu söyledi.
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    Dün akşam acile getirilen papağanın ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Dağlı, "Sabah röntgeni çekildiğinde dizinde çıkık olduğu tespit edildi. Yarın operasyona girecek, çıkığının tedavisi yapılacak. En az 15-20 gün burada kalması gerekecek" diye konuştu.
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    Dağlı, papağanın "Afrika Gri Papağanı" türünden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle ticareti birtakım belgelendirmelere dayanan türler. O yüzden, iyileştikten sonra kişilere sahiplendirme yapmak değil bakanlığımıza ait rehabilitasyon merkezlerinde yaşamına devam edecek" ifadelerini kullandı.
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