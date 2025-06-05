Muş bayram namazı saati 2025: Muş'ta bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri)

Muş'ta yaşayan vatandaşlar bayram namazı vakitlerine odaklandı. İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bayram namazı iki rekattan oluşurken vakit namazlarından farklı olarak "Kurban Bayramı namazı” için niyet edilerek namaza başlanacak. Peki Muş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Muş bayram namazı vakti…