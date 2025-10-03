Muş Ovası'nda lahana hasadı başladı

Daha sonra lahanaları ağırlıklarına göre ayıran vatandaşlar, burada gerekli bakımları yaptıktan sonra 30 kilograma kadar ulaşan ürünlerini araçlara taşıyor.
Bu yıl ilk hasada başladıklarını belirten Yalvarıcı, "Elde ettiğimiz ürünleri genelde Batman, Bitlis ve Diyarbakır gibi çevre illere gönderiyoruz. Nereden talep olursa oraya gönderiyoruz. Ben 80 dönüme yakın alanda ekim yaptım. Geçimimi büyük ölçüde lahana satarak sağlıyoruz." dedi.
Recep Çiçek ise "Burada her yıl yaklaşık 3 bin dönem alanda lahana ekimi yapılıyor. Özellikle çevre illerden yoğun talep alıyoruz. Buranın lahanası çok kaliteli. İlk hasadımıza başladık." diye konuştu.