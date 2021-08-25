Musaözü Göleti kurumanın eşiğinde

Eskişehir'de tarımsal sulamada kullanılan Musaözü Göleti'nde kurumaya bağlı olarak çatlaklar oluştu. Göletteki su seviyesi son zamanların en düşük seviyesinde.

İHA 25.08.2021 - 09:49

Musaözü Göleti kurumanın eşiğinde - 1
Eskişehir’e 22 kilometre mesafede bulunan Musaözü Göleti, yaz aylarında beklenenin altında yağış alması nedeniyle kurumaya yüz tuttu.
Musaözü Göleti kurumanın eşiğinde - 2
Eskişehir’de tarımsal sulamada kullanılan gölette kurumaya bağlı olarak oluşan çatlaklar ve suyun çekilmesi havadan görüntülendi.
Musaözü Göleti kurumanın eşiğinde - 3
Yarısından fazlasında suyun çekildiği göletin zemininde çatlaklar oluştu.
Musaözü Göleti kurumanın eşiğinde - 4
Musaözü ve Kızılinler mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamada kullanılan gölette su seviyesi son zamanların en düşük seviyesini gördü.
Musaözü Göleti kurumanın eşiğinde - 5
Doğaseverlerin sık sık ziyaret ederek kamp yaptığı Musaözü Göleti, görüntüsüyle eski günlerini arattı.

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