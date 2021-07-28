Müsilaj artık görünmeyen tehlike

"SONBAHARDA YENİ BİR PLANKTON ÇOĞALMASIYLA YENİ ŞEYLER YAŞAYABİLİRİZ, ÖNGÖREMİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Deniz Biyoloğu Cem Dalyan, "Yüzeyde köpük dediğimiz tabaka gitmiş durumda ve derinlere doğru gittikçe müsilajın gerilediğini görüyoruz. Ancak son yaptığımız istişareler 20-30 metre arasında hala yapının kendini koruduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Müsilajla mücadelede temizliğin değil atık yönetimi uygulamasının önemli olduğunu dile getiren Daylan, "Yapacağımız en iyi şey negatif ya da pozitif her şartta denizlerin üzerindeki, ekosistemler üzerindeki etkimizi azaltmak zorundayız. Yapacağımız şey başarılı bir atık yönetimi gerçekleştirmek ve müsilajın sonlanmasını beklemek" dedi.

Şu anki durumun öngörülemez olduğnu kaydeden Daylan, şunları kaydetti:

"Belli bir tabakada sıkışması belki de sonlanma yolunda işaret olabilir. Ama sonbaharda yeni bir plankton çoğalmasıyla yeni şeyler yaşayabiliriz, bilmiyoruz, öngöremiyoruz, göreceğiz."