Müsilaj bilim kurulu üyesi: Halk sağlığını tehdit eden bir şeye rastlamadık

Marmara'da bütün yüzeyin haritalandırılmasını yaptıklarını anlatan Salihoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgede hem müsilajı haritalandırdık hem de oksijen seviyelerine ve hidrojen sülfüre baktık. Son sonuçlarımıza göre hidrojen sülfürde ciddi bir risk olmadığını gördük. Müsilajın ilk 30 metrede yoğunluğunun devam ettiğini görebiliyoruz. Hangi bölgelerde daha fazla var, hangi bölgelerde oksijen azalmış bunlara bakıyoruz. Gemimiz (Bilim-2) Karadeniz'e de çıktı. Karadeniz'de hidrojen sülfür, mevsim normallerine göre biraz daha yüzeye yaklaşmış. Karadeniz'e de dikkat etmemiz gerekiyor. Müsilajdan ötürü değil ama genel durum olarak bütün denizlerimizde kirliliği azaltmamız gerekiyor çünkü iklim etkisi şu anda mevcut. Marmara'da bunu görüyoruz"