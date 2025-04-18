Müsilaj felaketine yeni önlemler: Saatte 6 litre su temizliyor

Marmara Denizi'ni saran müsilajla mücadelede yeni çalışmalar gerçekleştirildi. Oksijen üretmesiyle bilnen deniz çayırları ve deniz suyunu temizleyen pina midyeleri sayesinde Marmara'daki müsilaj oluşumunu tetikleyen unsurlar azaltılacak.

Müsilaj felaketine yeni önlemler: Saatte 6 litre su temizliyor - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

"MAR-ÇAYIR" ve "MAR-PİNA" projeler hayata geçirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Müsilaj felaketine yeni önlemler: Saatte 6 litre su temizliyor - 2

Çalışmalarda kıyı şeridinin yüzde 52'sinin deniz çayırlarıyla kaplı ve bir hektar alanda fotosentezle 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip 4 farklı deniz çayırı türü tespit edildi.

Müsilaj felaketine yeni önlemler: Saatte 6 litre su temizliyor - 3

DENİZ ÇAYIRLARININ OKSİJENİ SAYESİNDE MÜSİLAJIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Koruma altına alınan ve kıyı ekosisteminde sayılarının artırılması hedeflenen deniz çayırlarının ürettikleri oksijen sayesinde Marmara Denizi’nde müsilaj oluşumunun önüne geçilmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Müsilaj felaketine yeni önlemler: Saatte 6 litre su temizliyor - 4

Kıyı etkileşiminde doğal bariyer görevi üstlenen deniz çayırları erozyonu önleyici ve karbon yutağı olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynuyor.

Müsilaj felaketine yeni önlemler: Saatte 6 litre su temizliyor - 5

DENİZ SUYUNU TEMİZLEYEBİLİYORLAR

"MAR-PİNA" projesi kapsamında ise Akdeniz'e özgü endemik pina midyesi üzerine odaklanıldı.

Çalışmalarla, saatte 6 litre deniz suyunu temizleyebilen ve doğal su arıtma cihazı işlevini gören pina midyelerinin dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde bulunduğu belirlendi.

Müsilajla mücadeleye doğrudan katkı sağlayan pina midyelerinin, çoğaltılmasıyla denizin doğal dengesini korumada önemli bir işlev üstleneceği değerlendiriliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER