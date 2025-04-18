Müsilaj felaketine yeni önlemler: Saatte 6 litre su temizliyor
Marmara Denizi'ni saran müsilajla mücadelede yeni çalışmalar gerçekleştirildi. Oksijen üretmesiyle bilnen deniz çayırları ve deniz suyunu temizleyen pina midyeleri sayesinde Marmara'daki müsilaj oluşumunu tetikleyen unsurlar azaltılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.
"MAR-ÇAYIR" ve "MAR-PİNA" projeler hayata geçirildi.