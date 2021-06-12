Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde

Anadolu Ajansı 12.06.2021 - 12:24
Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), Bursa'dan havalanan uçakla AA tarafından görüntülendi.
Müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında biriktiği, kısmen Marmara'nın açıklarını da kapladığı görüldü.
İzmit Körfezi'nde de yer yer etkili olan müsilajın, Balıkesir Bandırma açıklarında ve Marmara Denizi'nin geneline de parça parça dağıldığı gözlemlendi.
Marmara Denizi üzerinde yaptığı uçuşun izlenimlerini paylaşan Pilot Burak Yürekli, uçakla Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp 3 saati aşkın bir uçuş gerçekleştirdiklerini anlattı.
Gökyüzünden her şeyin daha net görülebildiğini aktaran Yürekli, şöyle devam etti:
"Müsilaj, Marmara Denizi'nde maalesef hepimizin hoşlanmadığı bir problem. Belli bölgelerde yoğunlaşma var.
Yürekli, Marmara Denizi'nin yakın zamana kadar temiz olduğuna değinerek, "Deniz, şu anda müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya. Tabii hoş görüntüler vermiyor yukarıdan. Umarım en kısa zamanda çözüm bulunacaktır." ifadesini kullandı.
Pilot Burak Yürekli yönetimindeki Uludağ Havacılık'a ait TC-UTP tescilli, tek motorlu Aeroprakt-22L2 modeli eğitim uçağıyla Yunuseli Havaalanı'ndan havalanan AA muhabirinin görüntülerine, Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu yansıdı.