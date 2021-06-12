Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj havadan görüntülendi. Deniz salyasının en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında toplandığı görüldü.

Anadolu Ajansı 12.06.2021 - 12:24

Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 1

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), Bursa'dan havalanan uçakla AA tarafından görüntülendi.

Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 2

Müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında biriktiği, kısmen Marmara'nın açıklarını da kapladığı görüldü.

Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 3
Yalova merkez sahilinde etkisini sürdüren deniz salyasının, kentin önemli turistik merkezlerinden Çınarcık ve Armutlu ilçeleri ile Esenköy beldesi sahil kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle dağıldığı kayıtlara yansıdı.
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 4

İzmit Körfezi'nde de yer yer etkili olan müsilajın, Balıkesir Bandırma açıklarında ve Marmara Denizi'nin geneline de parça parça dağıldığı gözlemlendi. 

Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 5

Marmara Denizi üzerinde yaptığı uçuşun izlenimlerini paylaşan Pilot Burak Yürekli, uçakla Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp 3 saati aşkın bir uçuş gerçekleştirdiklerini anlattı.

Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 6
Kalkıştan hemen sonra Mudanya istikametine seyrettiklerini belirten Yürekli, Marmara Denizi üzerinde geniş bir hatta uçtuklarını dile getirdi.
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 7

Gökyüzünden her şeyin daha net görülebildiğini aktaran Yürekli, şöyle devam etti:

"Müsilaj, Marmara Denizi'nde maalesef hepimizin hoşlanmadığı bir problem. Belli bölgelerde yoğunlaşma var. 

Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 8
Genel itibarıyla Marmara Denizi'nin açıkları, ortaları daha temizdi. Daha çok su akıntısının olmadığı, körfez gibi alanlarda birikmeler mevcuttu.
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 9
İstanbul'da Pendik ve İzmit tarafına doğru giden sahil hattında, Darıca, Hereke, Eskihisar, Topçular ve Körfez hattında daha çok yoğunlaşmalar vardı.
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 10
Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaşma mevcut. Mudanya açıklarında yine hat hat gözlemledik. Mudanya'nın batı istikameti, İmralı Adası'nın güneyine doğru Bandırma istikameti de genel olarak temizdi."
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 11

Yürekli, Marmara Denizi'nin yakın zamana kadar temiz olduğuna değinerek, "Deniz, şu anda müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya. Tabii hoş görüntüler vermiyor yukarıdan. Umarım en kısa zamanda çözüm bulunacaktır." ifadesini kullandı. 

Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 12

Pilot Burak Yürekli yönetimindeki Uludağ Havacılık'a ait TC-UTP tescilli, tek motorlu Aeroprakt-22L2 modeli eğitim uçağıyla Yunuseli Havaalanı'ndan havalanan AA muhabirinin görüntülerine, Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu yansıdı. 

Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 13
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 14
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 15
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 16
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 17
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 18
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 19
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 20
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 21
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 22
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 23
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 24
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 25
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 26
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 27
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 28
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 29
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 30
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 31
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 32
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 33
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 34
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 35
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 36
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 37
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 38
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 39
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 40
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 41
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 42
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 43
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 44
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 45
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 46
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 47
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 48
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 49
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 50
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 51
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 52
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 53
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 54
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 55
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 56
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 57
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 58
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 59
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 60
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 61
Müsilaj havadan görüntülendi: Deniz salyası her yerde - 62

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