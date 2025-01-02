Müsilaj kabusu büyüyor! "7 haftada bütün Marmara Denizi'ne yayıldı"
Erdek Körfezi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, 6 Kasım’da Marmara Adaları çevresi ile Tekirdağ kıyılarına, 13 Kasım’da İstanbul Prens Adaları’na, 5 Aralık’ta ise İzmit Körfezi’ne ulaşarak yaklaşık 7 hafta içinde bütün Marmara Denizi’ne yayıldı. Uzmanı, denizaltına yapılan dalışlarla tespit edilen müsilajın, havaların ısınmasıyla su yüzüne çıkma ihtimali olduğuna dikkat çekiyor.
Marmara, müsilaj tehdidiyle mücadele etmeye devam ediyor.