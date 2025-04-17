Müsilaj Marmara'nın her yerinde! ODTÜ'lü bilim insanları uyardı

Marmara’da müsilaj bir kez daha her yerde. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden uzmanlar Bilim adlı araştırma gemisiyle Marmara Denizi’nin farklı bölgelerinden örnekler topladı. Gemi son olarak İstanbul’da Adalar açıklarındaydı. Sinan Kunter'in haberi.

Müsilaj Marmara'nın her yerinde! ODTÜ'lü bilim insanları uyardı - 1

Çanakkale’den, Karadeniz’e uzanan rotada toplanan deniz suyu örnekleri, Marmara için bir kez daha alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle yola çıkan ODTÜ’ye ait gemide, bilim insanları Marmara Denizi’ndeki son durumu araştırdı.

Sonuç İstanbul’da da değişmedi. Yaklaşık 61 noktadan ölçüm yapıldı. İlk sonuçlara göre müsilaj hemen hemen her yerde var.

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Müsilaj Marmara'nın her yerinde! ODTÜ'lü bilim insanları uyardı - 2

Adaların arkasında ölçüm yaptıklarını belirten ODTÜ Deniz Bilimleri Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Mantıkçı, " 60 metre dip derinliği var. Sensörlerle gördük ki 18-19 metre arasında müsilaj vardı. Kabuklular ölebilir. Yengeçler gibi deniz tabanında yaşayan canlıların ölümlerini görebiliriz." diye konuştu.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre müsilaj Marmara’daki tehlikenin görünen yüzü. Raporlara göre canlılar için hayati önem taşıyan deniz suyundaki oksijen seviyesi de çok düşük.

Müsilaj Marmara'nın her yerinde! ODTÜ'lü bilim insanları uyardı - 3

ODTÜ Müsilaj Bilim Kurulu üyesi  Prof.  Dr. Barış Salihoğlu, "Bu 60 metrede dahil oksijen olmadığını görüyorsunuz. Bu da yüzeyde olması gereken durum. Oksijenle solunum yapan canlı malesef bu derinliklerde zorlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müsilaj Marmara'nın her yerinde! ODTÜ'lü bilim insanları uyardı - 4

Bilim insanları Marmara’da acilen atık suların kontrol altına alınmasını ve balıkçılık faaliyetlerine de buzun bir süre ara verilmesi gerektiğini vurguluyor.

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