Müsilaj Marmara'nın her yerinde! ODTÜ'lü bilim insanları uyardı
Marmara’da müsilaj bir kez daha her yerde. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden uzmanlar Bilim adlı araştırma gemisiyle Marmara Denizi’nin farklı bölgelerinden örnekler topladı. Gemi son olarak İstanbul’da Adalar açıklarındaydı. Sinan Kunter'in haberi.
Çanakkale’den, Karadeniz’e uzanan rotada toplanan deniz suyu örnekleri, Marmara için bir kez daha alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle yola çıkan ODTÜ’ye ait gemide, bilim insanları Marmara Denizi’ndeki son durumu araştırdı.
Sonuç İstanbul’da da değişmedi. Yaklaşık 61 noktadan ölçüm yapıldı. İlk sonuçlara göre müsilaj hemen hemen her yerde var.