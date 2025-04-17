Müsilaj Marmara'nın her yerinde! ODTÜ'lü bilim insanları uyardı

Adaların arkasında ölçüm yaptıklarını belirten ODTÜ Deniz Bilimleri Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Mantıkçı, " 60 metre dip derinliği var. Sensörlerle gördük ki 18-19 metre arasında müsilaj vardı. Kabuklular ölebilir. Yengeçler gibi deniz tabanında yaşayan canlıların ölümlerini görebiliriz." diye konuştu.



Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre müsilaj Marmara’daki tehlikenin görünen yüzü. Raporlara göre canlılar için hayati önem taşıyan deniz suyundaki oksijen seviyesi de çok düşük.