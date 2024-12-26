Müsilaj Marmara'yı kirletmeye devam ediyor: Üç nedene dayandırıldı
Marmara’daki müsilaj tehdidi yeniden gündeme geldi. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, kirliliğin üç temel nedene dayandığını belirtip denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının ve kirliliğin özellikle azot ve fosfor artışıyla müsilaj oluştuğunu kaydetti. Ayrıca belediyelerin denizin kirlemesin büyük payı olduğu da belirtildi.
Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü.
Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplandı.