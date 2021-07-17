Müsilaj seferberliği sonuç verdi: Marmara Denizi'nde son durum uzaydan görüntülendi

Marmara Denizi'nin yüzeyi ile ilgili bazı tespitlerini de aktaran Musaoğlu, şöyle devam etti:

"Marmara Bölgesi'ndeki uydu görüntülerinde müsilajı bugün itibariyle su yüzeyinde görmüyoruz. Önceki dönemlerde müsilaj, daha çok İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarı, Kapıdağ Yarımadası, İzmit ve Gemlik körfezlerinde yoğunlaşmış durumdaydı."

Uydu görüntülerinden yola çıkarak, müsilajın su yüzeyinde şimdi yok denilecek kadar az olduğunu söyleyen Musaoğlu, "Ancak müsilajın su yüzeyinde görülmemesi bu problemin ortadan kalktığını göstermez. Marmara Denizi’nde su kolonunda ne olduğu araştırılmalı" dedi.