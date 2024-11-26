Müsilaj tehlikesi geri mi dönüyor? Denizin altında "uyuduğu" ortaya çıktı
Geçen senelerde Marmara Denizi'nde görülen müsilajın deniz altında varlığını sürdürdüğü belirtildi. Uzmanlar, deniz altındaki müsilajın yüzeye çıkmasının her an muhtemel bir durum olduğunu dile getirdi.
Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj tehlikesinin ardından, konuyla ilgili uzmanların araştırmaları sürüyor.
Tekirdağ NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilajın yeniden deniz yüzeyine çıkabileceğini söyledi.