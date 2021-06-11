Müsilaj uzaydan böyle görünüyor

İTÜ UHUZAM tarafından sağlanan görüntülerin birçok akademisyen ve öğrenci tarafından çalışmalarında kullandığını belirten Yanalak, "Son dönemde uydu görüntülerinin doğruluklarının ve çözünürlüklerinin artmasıyla uygulama alanları da arttı. Bizler akademisyenler olarak toplumun ihtiyacı olan belli konularda akademik çalışmalar yapıyoruz. Yakın dönemde de toplumu ilgilendiren müsilaj konusunda uydu görüntülerinden Marmara Denizi'ndeki müsilajın incelenmesiyle ilgili çalışma yaptık. Bu bilgileri ilgili kurumların kullanımına sunuyoruz" diye konuştu.