Müsilajla mücadele: 268 işletmenin faaliyeti durduruldu
Müsilajla mücadele kapsamında bugüne kadar 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandığı ve 268 işletmenin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.