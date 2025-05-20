Müsilajla mücadele: 268 işletmenin faaliyeti durduruldu

Müsilajla mücadele kapsamında bugüne kadar 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandığı ve 268 işletmenin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı.

Müsilajla mücadele: 268 işletmenin faaliyeti durduruldu - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Müsilajla mücadele: 268 işletmenin faaliyeti durduruldu - 2

Marmara Denizi ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi.

Müsilajla mücadele: 268 işletmenin faaliyeti durduruldu - 3

2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletme için ise faaliyet durdurma kararı alındı.

Müsilajla mücadele: 268 işletmenin faaliyeti durduruldu - 4

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında; 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi.

Müsilajla mücadele: 268 işletmenin faaliyeti durduruldu - 5

Denetim kapsamında deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı.

Müsilajla mücadele: 268 işletmenin faaliyeti durduruldu - 6

Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62'sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

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