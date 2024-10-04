Müslüme'nin mezar taşı parçalandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce ailesi çadır kurarken kaybolan, 10 gün sonra ise cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarında tahrip gerçekleşti. Tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti.