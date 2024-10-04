Müslüme'nin mezar taşı parçalandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce ailesi çadır kurarken kaybolan, 10 gün sonra ise cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarında tahrip gerçekleşti. Tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 1

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti.

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Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 2

En son oyun oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 3

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edilip, arama çalışması başlattı.

Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 4

Kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi.

Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 5

MEZARINDA TAHRİP

Müslüme'nin mezarındaki beşik şeklinde yapılan mermer kaplamanın bir kısmı kırık olarak bulundu.

Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 6

Polis ekipleri, tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 7

Müslüme'nin mezarının üzerinde ne zaman bırakıldığı belirlenemeyen bir emzik ise dikkat çekti.

Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 8

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.

Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 9

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.

Müslüme'nin mezar taşı parçalandı - 10

H. Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

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