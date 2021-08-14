Muş’ta 35 milyon yıllık deniz canlıları fosili bulundu

İHA 14.08.2021 - 09:34
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. İskender Dölek, Muş Ovası'nda gerçekleştirdikleri arazi çalışmalarında 35 milyon yıllık deniz canlılarına ait olduğu değerlendirilen fosillere rastladıklarını ifade etti.
Bin 600 metre yüksekte fosillere rastlanılıyor olmasının doğal olarak buranın daha önce deniz olduğu şeklinde yorumlanacağını anlatan Dr. Dölek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bizi şaşırtan özelliklerden bir tanesi de şu olmuştur; acı su veya göl ortamından sıcak deniz canlılarına ait fosillere geçiş olması buranın paleocoğrafyasıyla ilgili belki de yeni yorumların yapılmasına neden olacaktır.”