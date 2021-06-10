Muş'ta çekirge istilası

DHA 10.06.2021 - 11:59
Bölgeyi kaplayan çekirgelerin çayırları yiyip bitirdiğini söyleyen Ağıllı köyü İmamı Yakup Ekici, “Çekirgeler bu bölgeyi istila etmiş durumda. Çayırları yiye yiye kocaman bir hale gelmişler. Bu çekirgelerin yönü de şehrin ovasına doğru. İnşallah ovaya ulaşmazlar. Çünkü burada çayır bırakmadılar'' dedi.
Çekirge yuvalarını imha ettiklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi:
“Yuvası yarım metre karedir. Yarım metre kareye yaptığımız ufak bir müdahale ile çekirgenin binlerce dönüm alana yayılmasını engellemekteyiz. Çalı çekirgesi, ovaya inmeyen bir çekirgedir. Genellikle geven alanlarında, ormanlık alanlarda olur. Onlarla da mücadele ediyoruz. Ulaşabildiğimiz her noktaya çiftçilerimizle beraber sürekli olarak mücadele halindeyiz. İnşallah çiftçilerimize bir zarar vermeden Allah'ın izniyle engellemiş olacağız."