Muş'ta çekirge istilası

Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, köy yolu ve toprak yüzeyleri kaplayarak Muş Ovası'na doğru gidiyor. Çekirge sürülerinin, ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.

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DHA 10.06.2021 - 11:59

Muş'ta, geçen yıl görülen çalı çekirgeleri, bu yıl da yüksek kesimlerde araziyi kapladı.

ÜRETİCİLER ENDİŞELİ Özellikle sarp ve dağlık kesimlerin yanı sıra kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile 11 köy ve yaklaşık 30 mezranın bulunduğu Üçevler Grup köy yolunda görülen çekirge sürüleri, üreticileri endişelendiriyor.

EKİLİ ALANLARA İLERLİYORLAR Üçevler Grup köy yolu ile toprak yüzeylerini adeta kaplayarak şehrin ovasına doğru ilerleyen çalı çekirgeleriyle karşılaşan vatandaşlar, büyük bir korku yaşıyor.

''ÇAYIRLARI YİYE YİYE KOCAMAN OLMUŞLAR'' Bölgeyi kaplayan çekirgelerin çayırları yiyip bitirdiğini söyleyen Ağıllı köyü İmamı Yakup Ekici, “Çekirgeler bu bölgeyi istila etmiş durumda. Çayırları yiye yiye kocaman bir hale gelmişler. Bu çekirgelerin yönü de şehrin ovasına doğru. İnşallah ovaya ulaşmazlar. Çünkü burada çayır bırakmadılar'' dedi.

İLAÇLAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, başlatılan ilaçlama ve yuvalarının yok edilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çekirgelerin bölgenin doğal bir zararlısı olduğunu belirten Aydın, “Sürekli olarak mücadelemiz devam etmektedir. En çok çekirgenin görüldüğü alan Korkut ve Hasköy ilçemiz ile şehir merkezimizdir. Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçesinde çekirgenin zararlısı yoktur" diye konuştu.

''YUVASI YARIM METREKARE'' Çekirgelerin kontrolleri altında olduğunu ifade eden Aydın, ilkbahar mevsimiyle birlikte başlattıkları mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

Çekirge yuvalarını imha ettiklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi: “Yuvası yarım metre karedir. Yarım metre kareye yaptığımız ufak bir müdahale ile çekirgenin binlerce dönüm alana yayılmasını engellemekteyiz. Çalı çekirgesi, ovaya inmeyen bir çekirgedir. Genellikle geven alanlarında, ormanlık alanlarda olur. Onlarla da mücadele ediyoruz. Ulaşabildiğimiz her noktaya çiftçilerimizle beraber sürekli olarak mücadele halindeyiz. İnşallah çiftçilerimize bir zarar vermeden Allah'ın izniyle engellemiş olacağız."