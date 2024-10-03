Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Muş’un bulanık ilçesinde feci bir kaza yaşandı. TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Muş’un Bulanık ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muş’un Bulanık ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçenin Erentepe beldesi yakınlarında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 LN 545 plakalı otomobil ile şeker pancarı yüklü 49 DD 104 plakalı TIR çarpıştı.
TIR’ın devrildiği, otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, otomobildeki 1 kişi öldü, aynı araçtaki 1 kişi ile TIR sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla kaza yerine, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.
TIR sürücüsü ile AFAD ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan diğer yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.