Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muş’un bulanık ilçesinde feci bir kaza yaşandı. TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Muş’un Bulanık ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 2

İlçenin Erentepe beldesi yakınlarında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 LN 545 plakalı otomobil ile şeker pancarı yüklü 49 DD 104 plakalı TIR çarpıştı.

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 3

TIR’ın devrildiği, otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, otomobildeki 1 kişi öldü, aynı araçtaki 1 kişi ile TIR sürücüsü yaralandı.

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 4

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla kaza yerine, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Muş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 5

TIR sürücüsü ile AFAD ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan diğer yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER