Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 07.01.2022 - 13:00 | Son Güncelleme : 07.01.2022 - 13:11
Muş’ta Merkez Yukarıyongalı köyünün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan keçi sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi.
Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi.
Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı köyüne götürülme kararı alındı.
Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürü 6 kilometre mesafedeki köye ulaşmak üzere yola çıktı.
Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen hayvanlar, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirildi.
Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden keçiler, burada beslenme ihtiyacını giderdi.
Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi.
Omur, “Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı yemlerin depolandığı köye götürdük. Koyun sürüsüyle 4-5 saat yol yürüdük. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla kar üzerinde çile çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık" dedi.
Mezradan köye dönüş için karla arazi üzerinden getirilen sürünün oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, 6 kilometrelik yolda sürüye eşlik ederek, bir birinden güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.