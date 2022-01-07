Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu

Muş'ta bir keçi sürüsünün kışın konaklayacağı 1800 rakımlı köye yolculuğu fotoğraflandı. 4 saatlik zorlu yolculuk güzel görüntülere sahne oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 07.01.2022 - 13:00 | Son Güncelleme : 07.01.2022 - 13:11

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 1

’ta Merkez Yukarıyongalı köyünün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan keçi sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi.

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 2

Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi.

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 3

Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı köyüne götürülme kararı alındı.

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 4

Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürü 6 kilometre mesafedeki köye ulaşmak üzere yola çıktı.

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 5

4 SAATLİK YOLCULUK

Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen hayvanlar, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirildi.

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 6

Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden keçiler, burada beslenme ihtiyacını giderdi.

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 7

Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi.

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 8

"KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK"

Omur, “Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı yemlerin depolandığı köye götürdük. Koyun sürüsüyle 4-5 saat yol yürüdük. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla kar üzerinde çile çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık" dedi.

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 9

Mezradan köye dönüş için karla arazi üzerinden getirilen sürünün oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, 6 kilometrelik yolda sürüye eşlik ederek, bir birinden güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 10
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 11
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 12
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 13
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 14
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 15
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 16
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 17
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 18
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 19
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 20
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 21
Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu - 22

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